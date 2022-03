Automotive: webinar Anfia sul futuro del settore

Il Gruppo Car Design & Engineering ANFIA - che riunisce una trentina di aziende attive in Italia nel concept design, modelling, engineering, testing e nella progettazione e produzione di veicoli speciali - organizza lunedì 4 aprile alle ore 10.00 il live streaming webinar "Phygital worlds in automotive - The convergence of physical and digital design" nell'intento di farsi interprete del cambiamento che sta investendo la filiera automotive.

Il format sarà quello di una tavola rotonda, moderata dal Direttore di Quattroruote Gian Luca Pellegrini, a cui prenderanno parte Thomas Fellger - Founding Partner e Managing Director di Icon Group; Flavio Manzoni - Chief Design Officer di Ferrari, Alessandra Todde - Vice Ministro dello Sviluppo Economico e Harry West - Professore di Industrial Design alla Columbia University - Già CEO Frog Inc.

"Il car design è attraversato da trasformazioni radicali che vedono una convergenza tra mondo fisico e mondo digitale" sottolinea Silvio Angori, Presidente del Gruppo Car Design & Engineering di ANFIA. Nuove tecnologie si stanno affiancando alle tecnologie tradizionali. Abbiamo per questo deciso di organizzare un momento di riflessione coinvolgendo un insieme di attori che sono, sia in modo diretto che indiretto, parte integrante e di indirizzo di questa trasformazione radicale".