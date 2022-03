Auto China incerta effettuazione Salone Beijing 21-30 aprile

Auto China, uno dei più importanti eventi espostivi del settore al mondo, potrebbe essere spostato di un paio di mesi a causa del crescente numero di postivi al Covid+19 in Cina. La notizia arriva dalla stampa specializzata di quel Paese, il maggiore mercato al mondo (26,28 milioni immatricolate nel 2021 secondo i dati della China Association of Automobile Manufacturers (CAAM).

Noto anche come Salone Internazionale di Beijing, e programmato ogni due anni per alternarsi con la manifestazione 'gemella' di Shanghai potrebbe dunque essere riprogrammato rispetto al 21 - 30 aprile data originaria di effettuazione.L'annuncio ufficiale è atteso a breve, con l'ipotesi che possa essere effettuato a giugno oppure (come già era avvenuto nel 2020 sempre per la pandemia) spostato a settembre.