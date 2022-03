Torna New York Auto Show e le novità sono ICE ed elettriche

Dopo due anni di spostamenti e cancellazioni finali, dovuti alla pandemia, torna finalmente l'importante New York International Auto Show (NYIAS) che, assieme ai Saloni di Los Angeles e Chicago (più di quello di Detroit, molto legato all'industria) offre la possibilità di valutare il polso del mercato statunitense e in particolare di queste tre aree del mercato interno.

Dal 14 al 24 aprile, nella tradizionale location del Javits Center, gli stand dell'edizione 2022 del NYIAS offriranno dunque la possibilità di ammirare alcune importanti novità assolute come l'hypercar Vayanne che la torinese Italdesign ha realizzato con la Williams Advanced Engineering per il nuovo costruttore austriaco Deus Automobiles.

L'azienda, con sede in Austria, ha rilasciato alcune immagini teaser per il suo primo modello Vayanne - che secondo Deus Automobiles prende il nome dalla capitale Vienna - senza fornire alcuna specifica, ma vista la partnership con Williams Advanced Engineering (che ha fornito batterie e sistemi per la Formula E e Extreme E) è corretto ipotizzare che si tratti di una supersportiva elettrica. Ma il New York International Auto Show permetterà anche di valutare il peso che la transizione elettrica sta avendo, ed avrà soprattutto nei mesi a venire, sul mercato del Nordamerica e sul mix delle diverse soluzioni - motori termici puri, ICE elettrificati, Phev e 100% elettrici - vendite delle singole marche.

Non stupisce infatti che da un elenco provvisorio delle novità del New York International Auto Show sia subito evidente la presenza di importanti anteprime Bev, come il pick-up Ford F-150 Lightning o il tanto atteso luxury suv elettrico EQS di Mercedes, a fianco di modelli dal potenziale altrettanto elevato sul mercato interno, come il nuovo Jeep Grand Cherokee con propulsore ibrido 4xe, ma che con l'ottimo V6 3.6 benzina da 293 Cv - su cui Ansa Motori tornerà nei prossimi giorni, proprio nell'imminenza del Salone della Grande Mela - o, ancora, del Ford Bronco Raptor con il V6 EcoBoost benzina in variante twin turbo e capace di 400 Cv.

E la 'squadra' delle novità ICE al New York International Auto Show comprenderà anche l'ultima generazione della sportiva Nissan Z dotata di un V6 twin turbo 3.0, derivato dell'unità già presente nella Infiniti Q60 coupé e accreditato di un incremento del 30% rispetto alla precedente versione, mentre dalla Subaru arriverà (purtroppo senza speranze di vederla in Europa) la nuova edizione della WRX, dotata in questo caso dell'ottimo boxer turbo ICE 2.4 da 270 Cv.

Destinate per il momento ad una nicchia nell'ambito del vasto mercato Usa (i modelli Bev raggiungono attualmente una quota del 3,4% ci saranno anche la Nissan Ariya EV, che in Usa sarà proposta in varianti fino a 380 km di autonomia, ed anche la Toyota bZ4X, prima auto 100% elettrica del maggiore Gruppo automobilistico al mondo, che fino ad oggi aveva puntato tutto sulle motorizzazioni tradizionali e soprattutto quelle ICE Ibride.

Dopo un paio di premiere (al Salone di Los Angeles del 2021 e al Consumer Eletronics Show (CES) di Las Vegas nello scorso gennaio, il NYIAS accenderà i suoi riflettori sul nuovo gruppo automobilistico vietnamita VinFast, che per importanza del programma e qualità dei modelli - il cui stile è stato firmato da Pininfarina e Torino Design - sta ponendo le basi per recitare un ruolo di primo piano sia in Europa che negli Stati Uniti.