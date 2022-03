Spagna: sconto-carburanti da 20 centesimi esteso a tutti

Tutti i consumatori potranno usufruire in Spagna di uno sconto da 20 centesimi al litro sul prezzi dei carburanti, annunciato in un primo momento per il settore degli autotrasportatori. Lo ha annunciato il premier Pedro Sánchez, intervenendo a una conferenza. La misura, volta ad attutire l'impatto del caro-carburanti legato agli sviluppi della guerra in Ucraina, sarà valida fino al 30 giugno. Quindici centesimi saranno sovvenzionati dallo Stato e "un minimo di cinque" dall'industria petrolifera, ha aggiunto il premier spagnolo.