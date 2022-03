Il boom delle Ferrari su Instagram e Facebook

La vittoria nel GP del Bahrain e il secondo e terzo posto in quello in Arabia Saudita hanno incendiato i cuori dei tifosi della Ferrari, a digiuno da molto tempo.

ANSA e DataMediaHub hanno analizzato la presenza su Facebook e Instagram della squadra corse del cavallino dal 20 febbraio, prima delle prove sul circuito di Barcellona, sino alla mezzanotte del 27 marzo, dopo i piazzamenti al GP in Arabia Saudita.

Dei dieci team che partecipano alla stagione 2022 di Formula 1, su Facebook, la Ferrari è quella che ha il maggior incremento di follower e anche, in proporzione al fatto che comunque ha poco più di un terzo dei follower del team Mercedes-AMG, il maggior incremento del numero di interazioni e dunque del livello di coinvolgimento.

Il picco massimo di interazioni, nel periodo preso in considerazione, è nel giorno della vittoria nel Bahrain, come pure quello per crescita di follower. È amore, letteralmente, tra i tifosi e la Ferrari. Infatti dopo i like, che pesano poco meno del 77% del totale delle interazioni, è la reaction “love” quella più utilizzata per esprimere apprezzamento per i risultati ottenuti, con un peso di circa il 17%. Un amore che diventa esplosivo su Instagram. Infatti, sul social di foto e video sono più di mezzo milione i nuovi follower nell’arco temporale considerato, con più di 133mila nuovi follower solo il giorno della vittoria di Charles Leclerc. Volano anche le interazioni, e quindi l’engagement. Su Instagram, come sappiamo, le interazioni sono di gran lunga più limitate che su Facebook, ma la media di circa un milione di interazioni, tra mi piace e commenti, racconta da sola quanto i fan della scuderia Ferrari abbiano riversato il loro entusiasmo sull’account ufficiale del team del Cavallino. Le due infografiche forniscono il dettaglio dei dati raccolti sin qui sintetizzati.