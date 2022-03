Guidi (AsConAuto): "Non piegarsi a logiche ideologiche"

Il presidente di AsConAuto Fabrizio Guidi, in occasione del talk show "La mobilità che cambia: gli italiani nel caos. Occorre informare e formare" a #FORUMAutoMotive, si unisce alla richiesta univoca della filiera: "Noi imprenditori dobbiamo poter contare su misure a sostegno delle nostre attività e, in tal senso, siamo in attesa che il governo sappia valutare il peso che ha il comparto automotive anche in termini di crescita, indotto e innovazione, creando interventi mirati a sostegno della nostra permanenza nel mercato, del mantenimento dell'occupazione e del nostro sviluppo in futuro. Il ricambio originale è rimasto per tutto il nostro sistema, ma soprattutto per i clienti, garanzia di qualità e sicurezza. Noi - prosegue Guidi - interveniamo da tempo a sostegno della formazione dei lavoratori della nostra rete di autoriparatori, anche in relazione alle nuove auto elettriche, ma urgono provvedimenti a sostegno effettivo della domanda per rinnovare il parco automezzi, anche perché quello attuale sulle strade è tra i più vecchi. La gente capisce bene e capisce sempre quanto accade e non si piega alle logiche dell'ideologia imposta dall'alto, come nel caso della scelta univoca collegata all'auto elettrica e alla decisione imposta dalla Ue. Ora - conclude - imporre una soluzione come unica - come quella dell'elettrico - quando la gente cerca più opzioni, non può costituire una risposta adeguata ai bisogni della nostra popolazione. Bisogna porre maggiore attenzione anche ad altre opportunità come, per esempio, la ricerca e il contestuale sviluppo di nuovi carburanti".