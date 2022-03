Sulla base di una analisi ponderata dei prezzi dei carburanti comunicati negli ultimi giorni dai distributori si registrano dei prezzi stabili, in linea con il taglio delle accise deciso dal governo, e non in rialzo come riportato da alcuni organi di stampa, che effettuano rilevazioni non omogenee di dati pubblicati sul portale. E' quanto afferma il ministero dello Sviluppo.