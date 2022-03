Aveva intestati oltre 80 autoveicoli, sanzionato

(ANSA) - FORLI, 28 MAR - La polizia giudiziaria della sezione di Forlì ha individuato un 57enne straniero che, apparentemente, faceva il rivenditore di auto usate ma che in realtà si era fatto intestare fittiziamente oltre 80 veicoli circolanti in tutta Italia: i poliziotti, che hanno avviato l'iter per la sua cancellazione del registro delle imprese, gli hanno contestato quasi 90 violazioni al codice della strada, per circa 50.000 euro di sanzioni.

L'intervento è stato eseguito nel corso dell'operazione congiunta europea 'Speed'. Le pattuglie della polizia stradale forlivese, armate di Trucam (il dispositivo che rileva in tempo reale la velocità dei veicoli) e dispiegate secondo uno schema a reticolo sulle principali strade e autostrade della provincia, hanno monitorato i conducenti in transito, fermando quelli dal piede pesante. Sono stati individuati ben 67 automobilisti che correvano troppo, per i quali sono scattate multe per oltre 12.000 euro ed il taglio di 210 punti dalla patente. A tre di questi, sorpresi a sfrecciare ad oltre 140 km/h in Tangenziale Est di Forlì (dove il limite è 90 km/h), è stata anche ritirata la patente, subito trasmessa in prefettura per la sospensione, che potrà arrivare fino a tre mesi. Sottolineato, inoltre, come da inizio anno, siano stati controllate 14 attività operanti nel settore dell'automotive, che hanno consentito di individuare violazioni inerenti irregolarità nella tenuta dei registri ed omissioni di comunicazioni alle autorità, che hanno fatto scattare sanzioni per oltre 2.000 euro. (ANSA).