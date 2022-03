Benzina: Cpi, con decreto Governo peso imposte ai minimi, 25%

Il peso delle imposte sul prezzo della benzina è sceso negli anni e se nel 1977 valeva il 60% del totale a marzo era pari al 34% per poi scendere al 25% con il decreto del Governo. Lo si legge in un Report dell'Osservatorio sui Conti pubblici guidato da Carlo Cottarelli secondo il quale prima dell'intervento del Governo i prezzi in termini reali, quindi al netto dell'inflazione, erano simili a quelli toccati durante le crisi petrolifere negli anni Settanta e un po' più alti di quelli raggiunti nel 2012.

"Colpisce - si legge - anche la rapidità dell'aumento dei prezzi, soprattutto dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Nel 2012 l'aumento era stato più graduale (attorno al 3% nei mesi di picco). Al contrario, nel marzo 2022 l'accelerazione è stata brusca: da febbraio i prezzi sono cresciuti in termini reali del 17%, anche se a partire da metà mese hanno cominciato a decrescere. In seguito alle decisioni dell'esecutivo, il prezzo finale è diminuito del 14%, ritornando così ai valori di gennaio 2022. Rispetto al passato - spiega lo studio - è fortemente cambiato il peso delle componenti che costituiscono il costo finale della benzina. Durante le crisi petrolifere, il prezzo al netto delle imposte spiegava una parte minoritaria del prezzo finale e solo nel corso degli anni ha acquisito un peso rilevante. Nel marzo 2022 il prezzo della benzina al netto delle imposte ha raggiunto il massimo storico in termini reali. Il peso delle imposte, ancor prima dell'approvazione del decreto del Governo, era ai minimi storici dal 1970. Infatti, nel corso del tempo è sceso il peso delle accise che nel 1977 rappresentava circa il 60% del prezzo finale, mentre la scorsa settimana costituiva il 34% del totale. Infine, con l'applicazione del decreto il loro peso scenderà al 25%. Questo trend ha più che compensato il più elevato livello dell'aliquota IVA rispetto agli anni '70. In generale, nel nuovo millennio, il peso delle imposte è stato inferiore rispetto alla media di lungo periodo". Il prezzo della benzina nella terza settimana di marzo, ovvero prima dell'intervento del Governo, sottolinea il Report dell'Osservatorio sui conti pubblici, era il terzo più alto in Europa (dopo Olanda e Germania) . L'Italia era comunque allineata con le maggiori economie europee, dove il prezzo è rimasto attorno ai 2 euro al litro. Tuttavia, il prezzo finale in Italia si è mantenuto ben più alto della media dell'Unione Europea, la quale è attenuata dal più basso prezzo dei paesi dell'Est Europa, dove il costo prima delle tasse è inferiore. Questo - spiega il Report - è probabilmente dovuto al fatto che i costi di distribuzione dei carburanti nei paesi dell'Europa dell'Est sono più bassi che nel resto d'Europa per il minor livello dei salari In una classifica del prezzo dei carburanti in rapporto al reddito pro-capite - si precisa - la scala relativa è invertita e i paesi con i prezzi più alti sono quelli dell'Est Europa. Guardando ai ai prezzi in euro, l'Italia, prima dell'intervento del Governo, è stata il secondo paese dopo l'Olanda per valore delle imposte indirette per ogni litro di benzina e il terzo per prelievo fiscale per litro (dopo Olanda e Finlandia). Con l'intervento del Governo, il prelievo si riduce notevolmente, portando il livello delle imposte al di sotto della media europea (0,81 euro/litro in Italia contro 0,85 nell'UE). Il nuovo prezzo finale è allineato a quello della Spagna e un po' più alto della media europea, ma più basso rispetto alle altre economie avanzate in Europa.