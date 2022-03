Land Rover Defender, al Bowler Challenge con Mark Higgins

Lo stuntman dei film di James Bond, Mark Higgins e una speciale Land Rover Defender 90, saranno insieme alla prossima tappa della Bowler Challenge 2022 che si correrà nel Galles il 26 marzo. L'appuntamento è stato organizzato per festeggiare il 60° anniversario di James Bond e vedrà Higgins tornare al suo vecchio amore, quel rally dove si è imposto tre volte come campione britannico, insieme alla co-pilota Claire Williams.

Higgins ha partecipato alle riprese di quattro film della saga dedicata a 007, ovvero 'Quantum of Solace', 'Skyfall', 'Spectre' e 'No Time to Die'. Con lui, sono voluti scendere in pista diversi piloti di F1 e su di lui hanno voluto realizzare programmi speciali le principali Tv del mondo, dalla BBC alla CNN. Altrettanto speciale è la Defender 90 che il pilota porterà in gara, con i suoi 300 CV, roll bar integrale, sospensioni specifiche, raffreddamento potenziato.

Non da meno è il design dell'auto, realizzata con la livrea 'Bond Edition' nera e oro e con tutti i titoli dei film dell'agente segreto inglese sul cofano e sul portellone. Non manca nemmeno un logo '007 60°' sul tetto e sulle fiancate. "La nuova Defender - ha spiegato Mark Higgins - è un veicolo resistente e capace fin dall'uscita dalla linea di produzione e l'ho vista affrontare veramente le prove più difficili sul set di 'No Time To Die'. Con le modifiche firmate Bowler Team e con Claire al mio fianco possiamo fare un gran risultato".

La Defender, pronta per la competizione, si basa sull'attuale Defender 90, con propulsore Ingenium P300. Dispone di una serie di modifiche di sicurezza, tra cui una gabbia integrale, un raffreddamento migliorato per il motore e la trasmissione, uno scarico sportivo e un nuovo spoiler sul tetto posteriore.

Altri miglioramenti includono ruote Bowler rinforzate da 18 pollici con pneumatici all-terrain e un design delle sospensioni su misura con controtelai modificati, nuove molle e torrette speciali per una maggiore rigidità.