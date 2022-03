Ford GT, all'asta esemplare appartenuto a Kid Rock

La Ford GT appartenuta a Kid Rock è all'asta da RM Sotheby's. La vettura, tra le più iconiche sul fronte delle auto a 'stelle e strisce', uscita della fabbrica nel 2004, era stata ordinata dal cantante in versione rosso Mark IV, con strisce bianche da corsa. Kid Rock ha anche selezionato tutte le opzioni disponibili al momento dell'acquisto della vettura, tra le quali i cerchi in alluminio forgiato BBS, pinze freno rosse e un sistema stereo McIntosh con tanto di subwoofer.



La casa d'aste ha descritto l'auto come ben curata e ha verificato che la rockstar, o chi per lui, l'ha guidata solamente per 4.982 km. Messa all'asta insieme ad un poster della Ford GT firmato dal designer Camilo Pardo, l'auto sarà venduta con i manuali originali, un compressore d'aria e anche una chitarra firmata da Kid Rock.

Come tutte le altre Ford GT di prima generazione, l'auto è alimentata da un motore 5,4 litri sovralimentato, V8, da 550 CV e 678 Nm di coppia, che gli permette di raggiungere 96 km/h in 3,3 secondi e una velocità massima di 330 km/h. L'interno della supercar è rivestito in pelle nera, tra sedili, pannelli delle portiere, cruscotto e volante. Il cambio è manuale.