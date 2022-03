Honda: tre nuovi modelli elettrificati in arrivo

Con il debutto della nuova Honda Civic e:HEV, la casa giapponese centra l'annunciato obbiettivo di elettrificare la propria gamma europea entro il 2022.

L'undicesima generazione della Civic, infatti, nel Vecchio Continente verrà proposta solo con una efficiente versione Full-Hybrid da 184 Cv e 315 Nm di coppia. Honda ha inoltre confermato l'ulteriore espansione nel 2023 della sua linea di prodotti elettrificati per l'Europa, che diventerà così la più numerosa degli ultimi anni.

Tra le novità, un B-SUV Full Electric, lanciato in anteprima come Prototipo e:Ny1, un C-SUV Full Hybrid e il nuovo CR-V, che sarà disponibile, per la prima volta in Europa, sia in versione Full Hybrid che Plug-in Hybrid. In arrivo sul mercato nel 2023, il modello elettrico e:Ny1 sarà al centro della futura linea di prodotti Honda. Con una combinazione unica di prestazioni, tecnologia e design, che contraddistingue la Casa di Tokyo, il SUV compatto sarà un'eccellente soluzione per le famiglie alla ricerca della loro prima auto elettrica.

"Aver centrato l'obiettivo dell'elettrificazione segna un momento importante per Honda in Europa - commenta Tom Gardner, vicepresidente senior di Honda Motor Europe - Tuttavia, non ci stiamo accontentando. Siamo già a buon punto con i nostri piani di ampliare ulteriormente la gamma di veicoli ibridi ed elettrici a batteria per i nostri clienti e di aumentare l'offerta nei segmenti B e C-SUV che sono in rapida crescita.

Questi nuovi modelli saranno introdotti nel 2023 e prepareranno il terreno per la nuova generazione di auto elettrificate Honda, tutte dotate di straordinarie dinamiche di guida, eccezionali livelli di comfort e l'incredibile praticità a cui i nostri clienti sono ormai abituati".