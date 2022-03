Auto: al Mugello stagione gare parte con endurance 12 ore

Prenderà il via questo fine settimana la stagione motoristica dell'autodromo del Mugello a Scarperia (Firenze) con una gara di durata, la 'Hankook 12h Mugello', campionato internazionale Gran turismo composto da nove gare che ha preso il via a gennaio sul circuito di Dubai e che approderà in Europa proprio in questo weekend sulla pista toscana. La gara si dividerà in due tranche: il primo via è fissato per le 13 di sabato 26 marzo e vedrà un primo stop dopo cinque ore e mezzo. Le rimanenti sei ore e mezzo si svolgeranno la domenica a partire dalle ore 9. Alla gara parteciperanno oltre 40 equipaggi in rappresentanza di 16 nazioni. Nutrito il parco macchine composto da Ferrari, Porsche, Bmw, Ligier, Ginetta, Cupra, Audi, Renault, Mercedes, Volkswagen, Vortex, Ktm e Lotus. Per l'occasione l'autodromo verrà riaperto al pubblico al quale sarà riservata la tribuna centrale.