Viabilità: da stanotte lavori su Fi-Pi-Li nel Fiorentino

Iniziano stasera, alle 22, i lavori di adeguamento e messa in sicurezza della Fi-Pi-Li nel tratto compreso fra lo svincolo di Montelupo Fiorentino e quello di Empoli est, circa tre chilometri di strada. Previsto un investimento complessivo di oltre 5 milioni di euro. Lo rende noto la Regione Toscana.

I lavori saranno divisi in tratti e in fasi. Nel primo tratto, circa un chilometro, gli interventi proseguiranno, di fase in fase, fino al 4 novembre, con pausa estiva. Nel secondo tratto, di circa due chilometri, i lavori cominceranno il 5 novembre per terminare complessivamente il 23 marzo 2023.

Previsti lavori anche in notturna, con cantieri aperti dalle 8 alle 17 e dalle 22 alle 6, per evitare interferenze con i maggiori picchi di traffico. "Siamo consapevoli - spiega in una nota l'assessore regionale alle infrastrutture e trasporti Stefano Baccelli - delle difficoltà a fare lavori sulla Fi-Pi-Li in presenza di traffico, e quindi dobbiamo tenere di conto e fare il massimo sforzo per mitigare i disservizi. Per la prima volta nel cantiere si lavorerà anche di notte, così come richiesto tante volte dai cittadini, cercando così di alleggerire e accelerare". Per Baccelli "si tratta di lavori indispensabili per la sicurezza: non solo di rifacimento con asfalto fono assorbente e drenante, ma cambieremo le barriere spartitraffico, mettendo quelle fono assorbenti, un lavoro di straordinaria manutenzione e adeguamento svolto dalla Regione Toscana". Gli interventi riguardano, tra l'altro, il risanamento profondo della pavimentazione con successiva stesura di manto di usura drenante e fonoassorbente, la sostituzione delle barriere di sicurezza spartitraffico e delle barriere di ritenuta, e il rinnovamento di quelle fonoassorbenti. E ancora, il rifacimento della rete di drenaggio delle acque di piattaforma per la corretta raccolta, convogliamento e smaltimento delle acque di pioggia, il rifacimento della segnaletica orizzontale e la posa di cavidotti per futuro alloggiamento di infrastrutture informatiche come le fibre ottiche.