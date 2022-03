Ucraina: Ania, rc auto gratis per rifugiati in Italia

L'Ania comunica che, su propria iniziativa, il mercato assicurativo si farà carico dei premi relativi alle polizze di frontiera per i rifugiati ucraini che arrivano in auto in Italia. "La drammatica situazione di questi giorni - spiega l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici - sta, infatti, determinando l'ingresso in Italia di veicoli provenienti dai territori in guerra, privi di Carta Verde o di altra valida assicurazione rc auto. Così, l'Uci, l'Ufficio Centrale Italiano, in piena sintonia con l'Ania, ha emesso polizze di frontiera gratuite della durata di 30 giorni per i rifugiati che ne faranno richiesta. Un aiuto concreto ai profughi in fuga dalla guerra che testimonia la vicinanza del settore assicurativo nei confronti di un popolo che sta soffrendo ed è costretto a scappare dal Paese".