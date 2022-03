Traffico: al via lavori posteggio Ponte Mensola da 100 auto

Inizieranno domani i lavori del nuovo parcheggio di Ponte a Mensola, a Firenze: la durata dei cantieri sarà di circa otto mesi. L'opera sorgerà nell'area all'intersezione tra via D'Annunzio e via della Torre, nei pressi delle scuole elementari e materna Diaz di via Madonna delle Grazie: in totale sono previsti 100 posti auto e 30 nuovi alberi ad alto fusto che una volta arrivati a completa maturazione, garantiranno l'ombreggiatura nei mesi estivi.

Come riporta una nota di Palazzo Vecchio sarà un'area di sosta verde: oltre agli alberi, infatti, per le corsie e le rampe sarà utilizzato il cosiddetto 'acciottolato erboso', una pavimentazione composta da elementi in muratura dalla forma sassi posati su uno strato di graniglia e tra i quali cresce l'erba, in modo da ottimizzare l'inserimento dell'opera nella zona.

L'opera sarà realizzata dall'amministrazione utilizzando la monetizzazione di una quota degli standard urbanistici relativi al piano di recupero del complesso abbandonato di via D'Annunzio: la spesa prevista è di 854mila euro.

"Questo parcheggio darà una importante risposta alle esigenze della sosta dei residenti della zona - ha sottolineato l'assessore alla mobilità Stefano Giorgetti - con un inserimento accurato nel contesto paesaggistico dedicando attenzione particolare al verde: dei 4.000 metri quadrati del parcheggio 1.300 saranno appunto verdi con alberi e siepi".