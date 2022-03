Lamborghini Veneno, in vendita unica in fibra di carbonio

Se in tutto il mondo ci sono solo quattro Lamborghini Veneno Coupe e nove Roadster, l'unico modello esistente rifinito in fibra di carbonio esposto è in vendita a Dubai. La Veneno Roadster in questione è in vendita da F1rst Motors, ma nessun prezzo è ancora stato dichiarato.

L'esemplare è però stato valutato attorno ai 5 milioni di dollari.



L'esterno della vettura è composto da pannelli in fibra di carbonio opachi. A fare da contrasto al nero del carbonio ci pensano tutta una serie di parti appositamente dipinte di rosso, a partire dalle strisce che si trovano in tutta la fascia anteriore, lo splitter anteriore, le minigonne laterali, l'ala posteriore e il diffusore posteriore. A completare il suggestivo look esterno sono le ruote nere e le pinze freno rosse.

L'abitacolo della speciale Veneno Roadster è caratterizzato dai sedili rivestiti in una combinazione di pelle rossa e nera.

Il tema rosso e nero continua attraverso il tunnel di trasmissione, il cruscotto e i pannelli delle portiere. Sparsi per l'abitacolo ci sono poi altri dettagli in fibra di carbonio opaco, Alcantara in nero per tutta la parte superiore del cruscotto, oltre alla consolle centrale nei colori della bandiera italiana.

I modelli Veneno Coupe e Roadster sono alimentati da un motore 6,5 litri aspirato, naturalmente V12, che è stato pensato per generare 750 CV.