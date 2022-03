Brasile: caro benzina, governo elimina l'accisa sull'etanolo

Il governo brasiliano ha eliminato l'accisa di importazione sull'etanolo (carburante che viene aggiunto alla benzina) per compensare il rialzo dei prezzi attuato dalla compagnia petrolifera statale Petrobras dopo l'aumento del barile di petrolio dovuto alla guerra in Ucraina.

Il segretario al Commercio estero, Lucas Ferraz, ha riconosciuto che la misura "non è la soluzione definitiva per contenere un fenomeno che viene dall'estero, che è un fenomeno esogeno, ma crediamo che con questa misura otterremo uno shock nell'offerta di etanolo" che può abbassare il prezzo dei carburanti.

Ieri il ministero dell'Economia ha ridotto anche le imposte di importazione di pasta, burro, zucchero e altri prodotti considerati cruciali nella crescita dell'inflazione, che a febbraio è salita dell'1,01%, con un 10,54% accumulato negli ultimi dodici mesi.

La scorsa settimana, Petrobras ha deciso un aumento del 24,9% per il diesel e del 18,8% per la benzina. La decisione è stata criticata dal presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro, secondo cui la compagnia avrebbe dimostrato "insensibilità" nei confronti della popolazione.