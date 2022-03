I prezzi di benzina e gasolio oggi nelle stazioni di servizio Eni sulla rete nazionale sono tornati ai livelli precedenti la guerra in Ucraina (scoppiata il 24 febbraio scorso), dopo il taglio delle tasse di 30 centesimi deciso al governo.

In particolare, il prezzo della benzina è tornato in media a 1,774 euro come a metà dicembre 2021, mentre il gasolio in modalità self service oggi quota intorno a 1,784 euro come nella settimana dall'8 al 15 febbraio scorso.