Autodromo di Monza, aumenta contributo Lombardia ad Aci

Regione Lombardia ha deciso di aumentare da 5 a 8 milioni di euro l'anno, fino a 2025, portando a 34 milioni il contributo da destinare all'Aci (Automobile Club Italia), per una serie interventi straordinari all'Autodromo di Monza, anche in occasione del suo centenario. Fondi che si aggiungono ai 65 milioni stanziati dal governo, i quali garantiranno un totale di 99 milioni da stanziare alla struttura brianzola. 41 i voti favorevoli della maggioranza, 6 quelli per in 'no', tutti del Movimento 5 Stelle e 12 gli astenuti (Pd). "Sono risorse fondamentali - dichiara il consigliere regionale della Lega, Alessandro Corbetta - per poter garantire a Monza la permanenza del Gran Premio d'Italia di Formula 1 e quindi per trattenere sul nostro territorio le positive ricadute in termini occupazionali, economici, sportivi e turistici". "Con l'aumento dei fondi - conclude il consigliere Corbetta - auspico che Regione Lombardia sfrutti a 360 gradi quel palcoscenico mondiale offerto dalla Formula 1, organizzando eventi, convegni, incontri tra le imprese, visite delle scolaresche e diffondendo il simbolo della rosa camuna in tutto il circuito". "Nessuno è contrario al Gran Premio, semplicemente secondo noi, il Consorzio Parco saprebbe imprimere una direzione maggiormente organica, riguardo al modo in cui investire le risorse destinate da Regione Lombardia al Gran Premio, rispetto a un carrozzone come Aci che senza denari pubblici non sarebbe nemmeno in grado di chiudere il proprio conto economico in pari. È singolare come il centrodestra, che un giorno sì e l'altro pure invoca autonomia, invece che finanziare un ente regionale come il Consorzio Parco, preferisca foraggiarne uno nazionale come Aci" ha commentato Marco Fumagalli, Consigliere Regionale del Movimento Cinque Stelle.