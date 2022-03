Auto: debutto internazionale Registro Storico Lmx Sirex

Nato a fine 2019 per volontà del collezionista Renato Montalbano e di suo figlio Giorgio, il Registro Storico LMX Sirex di Bra (Cuneo) debutta a livello internazionale con una presenza ufficiale alla Techno Classica che si apre domani a Essen (Germania).

"Il Registro Storico LMX Sirex - dice il presidente Renato Montalbano - è nato allo scopo di riunire i possessori di vetture LMX, gli appassionati e simpatizzanti di questa storica marca. Da anni mi dedico alla raccolta di materiale storiografico e documenti per poter testimoniare e tutelare l'importanza tecnica e storica di queste affascinanti vetture.

Poco prima della pandemia abbiamo fatto due apparizioni alla fiera Auto Moto d'Epoca di Padova e ad Automotoretrò, ora debuttiamo all'estero. Ringrazio i collezionisti Ralf e Heike Ackermann che mettono a disposizione due esemplari di LMX Sirex che saranno esposti sullo stand del Ford Oldtimer und Motorsport Club di Colonia." Le due LMX coupé, una verde e una rossa, sono state acquistate dagli Ackermann nel 2018, che le rilevarono da un collezionista belga di auto d'epoca, ultimo proprietario di una lunga serie che vide le due vetture appartenere a varie collezioni per circa 20 anni.

La LMX Sirex, disegnata da Franco Scaglione, è una vettura granturismo prodotta in Italia nel 1969, dopo due anni di studi.

Il debutto avvenne nell'autunno del 1968 al Salone dell'Auto di Torino.