A breve aperti 18 cantieri Anas su Statali 26 e 27

Sono 18 i cantieri previsti fra primavera ed estate sulle Statali 26 e 27 della Valle d'Aosta.

Lo hanno annunciato l'assessore Carlo Marzi e il responsabile della Struttura territoriale Anas Piemonte e Valle d'Aosta, Angelo Gemelli, in conferenza stampa. "A partire dal 2021 Anas ha predisposto un piano di investimenti che consiste nello stanziamento di circa 15 milioni di euro l'anno da destinare agli interventi di Manutenzione Programmata. Anche per il 2022, quindi, la spesa prevista in Valle d'Aosta ammonta a un totale di circa 15 milioni", hanno spiegato. "La difficoltà è la successione consecutiva di più cantieri", aggiunge Gemelli. Metà dell'investimento sarà destinato alle opere d'arte "che in Valle d'Aosta sono più di cento, fra ponti e viadotti, oltre a 23 gallerie", prosegue. Senza dimenticare che "sono interventi essenziali": la volontà di "amministrazione regionale e Anas è quella di limitare i disagi, ad esempio organizzando i singoli cantieri per ridurre le fasce temporali nei fine settimana e nel periodo centrale di agosto. La successione dei cantieri sarà simile a quella dell'anno precedente". È previsto il riavvio, a partire dalla primavera, dei cantieri sui viadotti Palleusieux, Pianbiolley, Torrente Verrand, Courmayeur, Dolonne, Torrente Sapin, Entreves, oltre agli interventi di risanamento conservativo dei viadotti Tovè e Bumaz sulla statale 27 "del Gran San Bernardo" e dei viadotti San Valentino e Montbardon sulla statale 26 "della Valle d'Aosta" e ai lavori di sistemazione dei muri di sostegno e di controripa tra Villeneuve e Avise, sulla SS26 e a Entreves". Entro l'anno saranno avviati sei nuovi cantieri fra cui la sostituzione appoggi di quattro ponti tra Bard e Broccard.