Citroën Ami, protagonista di progetto con le scuole

Citroën Ami 100% ëlectric è protagonista di un progetto didattico per le suole secondarie di II grado. La vettura pensata e costruita dalla casa francese per la micro-mobilità e leader nel mercato dei quadricicli elettrici, è stata scelta come protagonista di un progetto didattico educativo sulla mobilità elettrica e la sostenibilità ambientale. Si tratta della nuova campagna educational 'GënerationAMI - a scuola di electric mobility', patrocinata dal Ministero della Transizione Ecologica e in linea con gli obiettivi dell'Agenda ONU 2030 sullo sviluppo sostenibile.

Citroën Italia ha deciso di sviluppare 'GënerationAMI - a scuola di electric mobility' per sensibilizzare i giovani su tematiche attuali e importanti come la sostenibilità ambientale. Gestita e sviluppata in collaborazione con NEWAYS, società di comunicazione e progetti educativi, l'iniziativa coinvolge 700 classi e più di 17.000 studenti sul territorio nazionale. "Crediamo molto in questo progetto - ha commentato Alessandro Musumeci, Marketing Manager di Citroën Italia - perché pensiamo che un'appropriata formazione sulle tematiche della sostenibilità ambientale sia fondamentale per fornire alle nuove generazioni gli strumenti necessari per diventare futuri automobilisti informati e responsabili".

Il progetto didattico si sviluppa nelle Scuole Secondarie di II grado in due modalità: la prima prevede l'invio a tutte le classi aderenti di un kit didattico digitale, il cui obiettivo è quello di sensibilizzare i più giovani su temi di estrema attualità come la sostenibilità ambientale, la mobilità elettrica e la qualità della vita. All'interno del kit è presente anche un questionario finale, grazie al quale i ragazzi potranno testare il loro apprendimento sui contenuti del progetto e partecipare al Concorso a Premi GënerationAMI che mette in palio per un comodato d'uso gratuito di 6 mesi di Citroën AMI e un voucher di 500 euro per l'acquisto di premi tecnologici per la scuola del vincitore.