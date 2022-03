Benzina: prezzi stabili, attesa per taglio accise

Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo che hanno chiuso venerdì sostanzialmente stabili sulla benzina e in salita sul diesel, nel fine settimana le compagnie hanno tenuto fermi i prezzi raccomandati dei due carburanti sulla rete nazionale. Sui prezzi praticati alla pompa si fanno comunque sentire gli effetti della serie di ribassi decretati la scorsa settimana. Lo sottolinea Quotidiano Energia. Intanto si attende che diventi operativo il taglio delle accise su benzina e diesel per un effetto complessivo al consumo di 25 centesimi al litro per un mese.

In particolare, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all'Osservaprezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self service si posiziona a 2,137 euro al litro, mentre quello del diesel self è 2,122 euro al litro. In modalità servito il prezzo medio praticato della benzina è 2,257 euro al litro, quello del diesel 2,244 euro al litro.