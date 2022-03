Ucraina: colosso tedesco Bosch interrompe produzione in Russia

Il principale produttore europeo di componenti per auto, la tedesca Bosch, interrompe la produzione negli stabilimenti russi. Lo riferisce la Bbc online.

A causa di problemi della catena di approvvigionamento e le interruzioni nelle consegne, il colosso tedesco ha ammesso che potrebbe dover interrompere definitivamente le sue operazioni nel Paese. Ma l'annuncio del ritiro dal mercato russo giunge dopo la denuncia dell'Ucraina di aver scoperto che "uno dei componenti principali che alimentano" i veicoli della fanteria russa è fornito da Bosch.

Il ministro degli Esteri di Kiev, Dmytro Kuleba, ha dichiarato ai media tedeschi che Bosch fornisce questi componenti all'esercito russo "da anni". In Germania sarebbe ora in corso un'indagine per scoprire se l'uso di componenti Bosch da parte dell'esercito russo violi le sanzioni imposte a Mosca dall'Unione Europea. La società da parte sua afferma di aver avviato una propria indagine sulla questione e di prendere le accuse "molto sul serio".