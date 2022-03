Pink Motor Day, a Milano l'automotive al femminile

Saranno le donne dell'industria automotive le protagoniste del Pink Motor Day, l'evento promosso dalla rivista Fleet Magazine in collaborazione con l'Osservatorio Top Thousand e con il patrocinio di Unrae e Aniasa, in programma il prossimo 14 aprile a Milano.

L'evento, in programma alle 16 al 10 Watt (in via Watt 10), sarà animato da quattro panel che vedranno protagoniste studentesse, fleet manager, manager del settore automotive e imprenditrici di età, esperienze e ruoli differenti nell'industria automotive. Ad aprire i lavori sarà Irene Facheris, formatrice e consulente sui temi di Equality e Diversity.

Interverranno poi diverse esperte di mobilità aziendale a raccontare le responsabilità professionali, ambientali e sociali che comporta la gestione di un parco auto, oltre agli eventuali pregiudizi nei confronti di una donna che svolge una professione considerata tipicamente maschile. Tra gli obiettivi del Pink Motor Day c'è anche quello di evidenziare il valore aggiunto portato dall'esperienza delle donne in azienda, del rinnovato approccio delle aziende verso una 'nuova mobilità' e quello di puntare l'attenzione sui desideri delle consumatrici e delle donne al volante.