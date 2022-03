Formula 1: all'asta i cimeli dei campioni

0È tutto pronto per la nuova stagione del Campionato del mondo di Formula 1. Le scuderie e i piloti sono già in Bahrain dove domenica si correrà il Gran Premio inaugurale, la prima di 23 tappe di un calendario che prevede due gare in Italia: il Gran Premio dell'Emilia Romagna a Imola e il Gran Premio d'Italia a Monza. Tra le novità di quest'anno il debutto del Gran Premio di Miami, previsto per inizio maggio, mentre è stato definitivamente annullato il Gran Premio di Russia di Sochi.

Una stagione che ripropone la sfida tra il campione del mondo in carica Max Verstappen e fuoriclasse del calibro di Lewis Hamilton - pronto a dare battaglia per riprendersi il titolo, e i due piloti Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz, tutti protagonisti di un'asta speciale. Fino al 23 marzo, infatti, gli appassionati di Formula 1 potranno aggiudicarsi alcuni esclusivi oggetti messi all'asta su Catawiki per celebrare l'inizio del campionato, tra cui i guanti da corsa di Verstappen e numerose tute indossate da vincitori di gare di F1 del passato come Nico Rosberg, Mark Webber, Juan Pablo Montoya, Rubens Barrichello, Felipe Massa e Olivier Panis.

A disposizione degli appassionati ci saranno anche diversi caschi, visori e, per chi ha molto spazio in garage, alcuni oggetti unici come un treno completo di gomme Pirelli del 2016 o un alettone posteriore della Ferrari. "Negli ultimi due anni si è assistito ad un interesse notevole nel settore dei memorabilia sportivi con un incremento degli oggetti venduti su Catawiki dell'85%. In particolare, gli italiani si confermano i più appassionati: l'anno scorso, sono riusciti a portarsi a casa più del doppio degli oggetti all'asta rispetto al 2019", ha detto Marc Jans, esperto di cimeli sportivi di Catawiki che ha curato l'asta.