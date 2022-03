Auto clonate, denunciate 2 persone dalla polizia locale a Roma

Messe sotto sequestro due auto, di cui una rubata e l'altra clonata, e denunciate due persone, moglie e marito, per ricettazione, riciclaggio e frode assicurativa dalla polizia locale di Roma Capitale.

La municipale stava svolgendo indagini sulla gestione illecita dei rifiuti in alcune officine della Capitale quando, all'interno di una di queste attività in zona Romanina, ha ritrovato un veicolo sospetto. Notando la mancata corrispondenza tra modello che avevano davanti con l'anno di produzione indicato dal telaio, i caschi bianchi hanno capito che si trattava di un'auto clonata. Al mezzo erano infatti state apposte le targhe originali di un'altra autovettura della stessa marca e modello, immatricolata con lo stesso numero di telaio.

Grazie a ulteriori accertamenti, gli uomini della polizia locale sono risaliti ai proprietari dell'auto, una coppia italiani di 40 e 45 anni. Nei pressi della loro abitazione, gli agenti hanno trovato un veicolo identico al primo ma privo di targhe. Il modello "clonato" è risultato essere rubato. Ulteriori indagini sono tuttora in corso.