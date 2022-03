World Car of the Year: annunciate le tre finaliste

Ford Mustang Mach-E si contenderà il titolo di World Car of the Year con le cugine coreane Hyundai Ioniq 5 e Kia EV6. La premiazione avverrà il 13 aprile al Salone dell'auto di New York. Durante la cerimonia di premiazione verranno elette anche le vincitrici delle singole categorie World Electric Vehicle of the Year dedicato alle auto elettriche, il World Urban Car per le citycar, il World Luxury Car (auto di lusso), World Performance Car (sportive) e World Car Design of the Year (design più accattivante). Tra le elettriche troviamo nuovamente la Ioniq 5, affiancata dalla Audi e-tron GT e dalla Mercedes-Benz EQS. Tre suv si contenderanno il titolo di World Urban Car: Toyota Yaris Cross Hybrid, Opel Mokka e Volkswagen Taigun. La sfida del lusso vede impegnate Genesis GV70, Bmw iX e la Mercedes EQS, mentre tra le sportive ritroviamo Audi e-tron GT, BMW M3/M4 e la Toyota GR86. La berlina elettrica dei quattro anelli è in lizza anche per il design più accattivante, come KIA EV6 e Hyundai Ioniq5. I World Car Awards vengono assegnati ogni anno da una giuria di oltre 100 giornalisti provenienti da tutto il mondo.