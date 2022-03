Procura Perugia avvia accertamenti su prezzi carburanti

Accertamenti "preliminari" sull'aumento del costo dei carburanti sono stati disposti dalla Procura della Repubblica di Perugia, guidata da Raffaele Cantone, dopo l'esposto presentato dal Codacons. Il fascicolo è stato aperto senza né ipotesi di reato né indagati.

Le verifiche sono state delegate al nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza del capoluogo umbro. Questo - spiega la Procura in un comunicato - "per accertare quanto rappresentato" dall'associazione dei consumatori e "conseguentemente verificare se nei fatti denunciati possano configurarsi specifiche ipotesi di reato".

Il Codacons si è rivolto a numerosi Uffici giudiziari per segnalare gli aumenti dei prezzi dei carburanti al dettaglio ritenuti "ingiustificati e frutto di manovre speculative".