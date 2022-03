MINI Lifestyle Collection, tra stile e sostenibilità

Un nuovo stile che guarda al futuro per la Lifestyle Collection 2022 di MINI. Tra prodotti dei segmenti moda, borse, accessori e altro ancora, l'obiettivo è quello di trasmettere uno stile distintivo e grazie la lavorazione di alta qualità e ai materiali selezionati, tutto all'insegna della sostenibilità. Gli schemi cromatici e i motivi grafici dei nuovi prodotti si basano sulle caratteristiche di design dei modelli dell'ultima edizione della casa automobilistica.

La MINI Lifestyle Collection 2022 beneficia di materiali e lavorazioni di alta qualità che garantiscono la durabilità dei prodotti. Inoltre, i tessuti prodotti in Portogallo in cotone organico e gli accessori realizzati con materiali riciclati e naturali di alta qualità, sottolineano il carattere sostenibile della gamma. Per la serie Urban di borse e ombrelli viene utilizzato il poliestere composto al 100% in PET riciclato e l'acetato biodegradabile per la produzione degli occhiali da sole fatti a mano. Per la prima volta, poi, gli scarti di pelle recuperati dalla produzione delle sedute sono utilizzati anche per creare ciondoli.

Tra i punti salienti nell'area 'fashion' ci sono t-shirt, polo e felpe con cappuccio in cotone organico, ma anche nuovi prodotti per bambini, tra abbigliamento, bavaglini in cotone organico in diversi colori e anche il MINI Scooter, compagno di giochi per i più piccoli. Il monopattino combina il massimo comfort e flessibilità con una struttura estremamente robusta.

Può essere ripiegato in dimensioni compatte per essere riposto o trasportato nel bagagliaio MINI. Tutti i prodotti della MINI Lifestyle Collection 2022 saranno disponibili presso i Centri MINI Service a partire dalla seconda metà di aprile. (ANSA).