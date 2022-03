Hyundai Tucson, si trasforma in 'Beast' per il cinema

La Hyundai Tucson si trasforma in 'Beast' ma solo per il film 'Uncharted'. Lo Hyundai America Technical Center ha infatti realizzato un apposito makeover del SUV coreano per la sua apparizione nel lungometraggio di Sony Pictures. La scelta è ricaduta su Tucson che, da autentico SUV, è dotata di una capacità 4x4 e della tecnologia a trazione integrale HTRAC, distintiva di Hyundai, che consente maneggevolezza e una migliore distribuzione della coppia, a seconda dell'aderenza delle ruote e della velocità del veicolo.

In base alle proprie preferenze, i conducenti possono scegliere tra diverse modalità di guida: Normale, Sport ed Eco.

Oltre alle modalità di guida, il selettore Terrain Mode (Mud, Sand e Snow) ottimizza le prestazioni e le impostazioni HTRAC per una migliore esperienza di guida su una varietà di terreni.

La tecnologia di guida adattiva Electronic Controlled Suspension di Tucson offre ulteriore flessibilità, mentre l'ECS controlla automaticamente e continuamente le sospensioni del veicolo per massimizzare il comfort di guida e le prestazioni.

La Tucson 'Beast' è un concept di Hyundai dal design futuristico. L'ispirazione dei designer per gli esterni del modello nel film arriva dai videogiochi 'Uncharted'. I designer hanno avuto soltanto due settimane circa per completare la progettazione prima di iniziarne con la realizzazione.

"Normalmente ci vogliono dai due ai tre anni per portare un veicolo in produzione su strada - ha dichiarato Elizabeth Curran, Senior Design Manager del Colour Team di Hyundai North America - e per un designer vedere qualcosa che si realizza così velocemente è estremamente gratificante".

Gli esterni di Tucson 'Beast' sono stati studiati per l'avventura. Per ottenere questo risultato, i progettisti hanno dovuto migliorare la robustezza e le prestazioni. Partendo dalle ruote Black Rhino Armory in nero opaco, sono stati installati parafanghi più grandi e le ruote sono state dotate di pneumatici Nitto Trail Grappler da 33 pollici, che consentono a 'Beast' di attraversare i più diversi terreni.