Eliseo2022: Macron, auto elettrica per tutti con il leasing

Emmanuel Macron intende rendere accessibile l'acquisto di auto elettriche a tutti attraverso un sistema di leasing. Illustrando il suo programma elettorale ad Aubervilliers, alle porte di Parigi, a meno di un mese dal voto del 10 e del 24 aprile, il presidente candidato ha proposto "meccanismi di leasing per accompagnare i nuclei più modesti per consentire loro di cambiare i loro veicoli".

"Dispiegheremo un'offerta abbordabile di veicoli elettrici.

Nel quinquennato appena trascorso, abbiamo aiutato un milione di francesi a cambiare auto". Su questa base, ha promesso Macron, "rafforzeremo le cose, in particolare, attuando meccanismi di leasing per accompagnare i nuclei (con redditi) più modesti".

Macron ha aggiunto che ciò consentirà anche "di consumare meno, il che sarà buono per il potere d'acquisto e per tagliare le emissioni di CO2".