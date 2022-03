Coppa Milano-Sanremo, pronta la rievocazione storica

Cominciano a scaldarsi i motori per la XIII Rievocazione Storica della Coppa Milano - Sanremo. In programma dal 31 marzo al 2 aprile 2022, l'evento è tra quelli protagonisti all'interno del Campionato Italiano Grandi Eventi 2022 di ACI Sport, riservato alle più importanti gare di regolarità classica. L'edizione prossima al via è stata annunciata come ricca di novità, tra competizione e spettacolo.

La prima delle novità riguarda il percorso che, per oltre 700 chilometri si snoderà tra campagne e scenari urbani attraverso i territori di Lombardia, Piemonte e Liguria, fino a raggiungere la Costa Azzurra. La Coppa Milano-Sanremo per la prima volta prenderà il via giovedì 31 marzo presso l'Autodromo Nazionale di Monza. Qui, la manifestazione, in occasione dei 100 anni dell'Autodromo, renderà omaggio al leggendario Tempio della Velocità lombardo con i giri liberi in pista e nuove prove speciali sull'iconico tracciato che comprenderà anche le antiche e leggendarie sopraelevate ed alcune parti utilizzate in esclusiva nella recente gara del ACI Rally Monza.

Nel pomeriggio partirà la parata inaugurale delle vetture alla volta di Milano, con fermata davanti alla sede storica di AC Milano in Corso Venezia. Alle prime luci di venerdì 1 aprile gli equipaggi partiranno da Piazza XXV Aprile per confrontarsi in esclusiva assoluta con una serie di prove cronometrate che per la prima volta si terranno in un inedito contesto urbano.

Sfondo della prima tappa, invece, saranno l'entroterra tra Piemonte e Liguria, fino all'arrivo alla Marina di Portofino.

Sabato 2 aprile gli equipaggi saranno protagonisti delle ultime sfide: dopo la tradizionale ripartenza da Rapallo si addentreranno nel cuore di Genova, affronteranno le curve del Passo del Turchino, del Passo del Faiallo, del Colle d'Oggia e del Melogno, per poi sostarsi allo Yacht Club di Marina di Loano. La gara vedrà il volgere a termine della parte sportiva a Sanremo, con la tradizionale sfilata.

La partecipazione alla corsa è consentita alle auto costruite tra il 1906 e il 1990, munite di passaporto F.I.V.A., o di fiche F.I.A. Heritage, o di omologazione A.S.I., o fiche A.C.I. Sport, oppure appartenenti ad un registro di marca. Con l'intento di ampliare i target di riferimento, l'Organizzazione riproporrà un'ulteriore categoria riservata a youngtimer, instant classic e supercar moderne denominata 'Rendez-Vous'.