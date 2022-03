Attore Brignano vittima in processo per truffa auto d'epoca

L'attore romano Enrico Brignano stamani era in udienza al tribunale di Prato per una causa in cui è la presunta vittima. Lo showman sarebbe stato truffato, secondo l'accusa, dal proprietario di un autosalone di macchine d'epoca di Montemurlo (Prato). L'episodio al centro del processo riguarda la compravendita di una Fiat 500 Barchetta azzurra degli anni '50 che era di proprietà di Enrico Brignano.

Quest'ultimo ha denunciato di essersi accordato per un prezzo di 30.000 euro, somma di cui sarebbe stato corrisposto dall'imprenditore di Montemurlo solo un anticipo di 7.000 euro mentre secondo le ricostruzioni emerse in udienza, la macchina è già stata rivenduta a circa 40.000 euro.

"È la prima volta che mi succede una cosa del genere, si trattava di un'auto a cui tenevo molto, che ho usato anche in un mio spettacolo, credo che il valore a cui lui l'ha rivenduta contemplasse anche questo particolare", ha spiegato il comico molto rammaricato per la vicenda. "È chiaro che quando una macchina è appartenuta a qualcuno di famoso, del mondo dello spettacolo, acquisisce un valore ulteriore", ha anche commentato Brignano.

La prossima udienza del processo è fissata per l'1 giugno.