Rally: Antonino Cannavò subito vincente su Clio S1600

Al rientro nei rally dopo l'esperienza nell'ultimo triennio in pista nella Smart E-Cup Antonino Cannavò al Rally Show Pavia con alle note Fabio Grimaldi su Clio S1600 MotulTech con i colori HP SPORT sale sul gradino più alto del podio di classe e 24/mo assoluto. Il weekend è stato vissuto sulla progressione ineccepibile di Nino Cannavò che dopo qualche problema di ambientamento con la vettura e i ritmi del rally, saliva in cattedra aggiudicandosi con autorità le ultime tre piesse in programma di una gara, coronata con il meritato successo finale. Un risultato quello di Cannavò sul circuito di Castelletto di Branduzzo in provincia di Pavia che, conferma le qualità del portacolori di HP SPORT che sta definendo, unitamente alla struttura sportiva il programma della stagione che si appresta a decollare.

"Tutto bene" - racconta al termine Cannavò - "la nostra è stata una gara in crescendo, questa bella vittoria al rientro, spero che possa essere di buon auspicio per la stagione che va ad iniziare".