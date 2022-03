Maserati A6 1500, Gran Turismo come stile di vita

Modalità Gran Turismo come stile di vita, per la Maserati A6 1500 che compie 75 anni. Lo storico modello della casa del Tridente è stato il capostipite di una tipologia di auto che prima non esisteva e che influenzò l'intero panorama automobilistico mondiale, comprese le successive generazioni di vetture stradali firmate Maserati. Nel marzo del 1947, fu il Salone di Ginevra a tenere a battesimo la prima Gran Turismo della storia, ovvero quella Tipo A6 (dal nome del progetto), meglio conosciuta poi come A6 1500 Gran Turismo.



La Tipo A6 rappresentò il primo passo di una storia fatta di eleganza e alte prestazioni e la sua storia affonda le radici ancora prima di quel 1947. Già dal 1941, infatti, venne avviata la progettazione di una berlinetta con motore a testa fissa e doppio albero a camme, che doveva essere stretto discendente di quello della 6CM, rivisto in chiave gran turismo. Ne derivò un propulsore con una potenza massima di 65 CV, capace di spingere la vettura fino a 150 km/h, grazie a un solo carburatore Weber 36DCR. Il progetto prese il nome di A6, dove A significava Alfieri e il 6 indicava il numero dei cilindri.

Il primo modello venne realizzato, in vista del Salone di Ginevra, nel febbraio del 1947 dalla carrozzeria Pininfarina di cui presentava i caratteristici fari interiori a scomparsa azionabili meccanicamente. La più evidente innovazione rispetto al passato risultava però il telaio tubolare con elementi a sezione circolare, riprendendo alcune delle tendenze più seguite all'epoca. Al Salone svizzero non furono solo i fari a scomparsa e l'autotelaio a richiamare l'attenzione del pubblico, ma anche il tetto apribile in plexiglas e il cofano motore sollevabile da ambo i lati oppure asportabile.

La produzione della A6 1500 Gran Turismo proseguì fino al 1950, con un aggiornamento estetico nel 1948. Pininfarina apportò, infatti, ulteriori modifiche alla carrozzeria: dai parafanghi anteriori venne eliminato il fregio in rilievo, mentre nell'abitacolo vennero ricavati due posti posteriori.

Nonostante il numero relativamente limitato di esemplari prodotti, 58 nel corso dei 4 anni, l'A6 1500 rappresenta uno snodo importante nella storia di Maserati, che iniziò da quel momento ad imporsi come marchio di vetture da strada realizzate su misura, di alta qualità e dal DNA sportivo.