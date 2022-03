Eva al Volante, auto storiche al femminile nel weekend

L'ottava edizione di Eva al Volante, manifestazione dell'Asi con sole donne alla guida delle auto storiche, si è conclusa la scorsa domenica a Siena. L'evento Asi è tornato dopo due anni di stop forzato a causa dell'emergenza sanitaria ed ha registrato la partecipazione di numerosi equipaggi, la maggior parte dei quali totalmente al femminile ed altri con uomini, ma rigorosamente nel ruolo di navigatori.

A fare da scenario alla manifestazione, i paesaggi della Toscana percorsi dalle auto storiche che hanno affrontato un percorso di quasi 200 chilometri raggiungendo Firenze, durante la prima giornata, e quindi Siena, sempre partendo da San Gimignano. Per aggiungere un po' di spirito competitivo, sono state disputate due serie di prove a cronometro che hanno permesso di stilare una classifica di abilità e di premiare i primi cinque equipaggi. Sul gradino più alto del podio è salito l'equipaggio misto dei coniugi Magnanini-Valentini su Lancia Fulvia Coupé 1.2 del 1966.

Il premio speciale dedicato all'equipaggio femminile più giovane è andato a Sara Recanatesi e Martina Ghergo, entrambe classe 2003, a bordo di una Lancia Delta Integrale del 1989. A consegnare il riconoscimento ci ha pensato la giornalista televisiva Claudia Peroni, che proprio con la Delta ha vissuto le sue più importanti e vincenti esperienze sportive da pilota. Alla Eva al Volante 2022 ha partecipato anche Prisca Taruffi, eletta madrina della manifestazione.

Eva al Volante è stata anche l'occasione per accendere i motori pensando alle donne ucraine coinvolte nella guerra. ASI ha voluto portare un segno di solidarietà applicando sulle vetture un messaggio scritto in doppia lingua (italiano e ucraino) trasformando la manifestazione in un lungo corteo di pace. Contestualmente è partito il sostegno alla campagna di raccolta fondi lanciata da Croce Rossa Italiana UNHCR e Unicef attraverso il numero solidale 45525.