Il Belgio taglia le accise sulla benzina di 17,5 centesimi al litro

Le accise su ogni litro di benzina e di gasolio saranno ridotte di 17,5 centesimi di euro: lo ha deciso il governo belga per ridurre l'impatto del caro carburanti dopo che i prezzi alla pompa hanno sfondato il tetto dei due euro al litro. La misure entrerà in vigore non appena sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale nazionale.

Il governo federale ha anche deciso che dal primo aprile l'Iva sulle bollette dell'elettricità e del gas scenderà al 6%. Grazie a questi e altri interventi ogni famiglia media potrà risparmiare su base annua circa 300 euro, secondo le stime ufficiali. Gran parte del costo degli interventi sarà finanziato grazie ai maggiori introiti fiscali generati dall'aumento dei prezzi dell'energia.