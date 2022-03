Antitrust Ue indaga su ipotesi cartello su auto da rottamare

L'Antitrust: Ue ha avviato un'indagine per accertare se aziende e associazioni hanno violato le norme sulla concorrenza attraverso intese illegali riguardanti la raccolta e il trattamento di automobili e furgoni destinati alla rottamazione. Lo ha annunciato la Commissione europea redendo noto che nell'ambito dell'inchiesta una serie di ispezioni a sorpresa è stata compiuta in sedi di imprese in diversi Paesi dell'Unione in collaborazione con le autorità antitrust nazionali. Parallelamente la commissione ha chiesto informazioni ad alcune società operanti nel settore automobilistico. Nella nota Bruxelles precisa che l'avvio dell'indagine non ne pregiudica l'esito e lascia agli interessati il pieno diritto di essere ascoltati e difendersi nelle sedi opportune.