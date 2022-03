Lister XJS HE Cabriolet, una ex Jaguar XJS da 550 Cv

Se il nome del preparatore Lister è conosciuto per numerosi esemplari di auto prestigiose modificate nel Regno Unito, la XJS HE Cabriolet, è una delle più rappresentative. La vettura in questione, attualmente in cerca di un nuovo garage e un nuovo proprietario, ha iniziato la sua vita come una 'normale' Jaguar XJS V12 e ha trovato una nuova 'identità' nelle mani di Lister nel 1987, con una serie di modifiche l'hanno trasformata in una supercar.

Attraverso una serie di aggiornamenti, Lister ha prima pensato ad aggiornarne il design, per poi dotare la XJS di un cambio manuale a cinque marce Getrag, oltre che di un nuovo V12, 7,0 litri, in grado di produrre 496 Cv e 691 Nm di coppia.

L'auto è stata acquistata dall'ultimo proprietario nel 2012 e durante questa proprietà ha subito un restauro del telaio e una revisione meccanica. Altre modifiche, compreso un nuovo scarico, hanno aumentato la potenza dell'auto di altri 60 Cv.

Il cambio è stato anche ricostruito con una frizione aggiornata per gestire la potenza aggiuntiva mentre le sospensioni, i freni, lo sterzo e il sistema di raffreddamento sono stati revisionati. Solo il restauro è costato oltre 103.000 sterline, mentre il rivenditore britannico Nicholas Mee & Company, per cederla di sterline ne ha chieste 125.000.