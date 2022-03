In fuga contromano e a 100 km/h, denunciato con 17 multe

Per evitare a un controllo dei vigili urbani ha improvvisato una fuga che, fra tratti percorsi contromano e colpi di acceleratore fino a raggiungere i 100 km/h, gli è costata una denuncia, 17 multe per un totale di 1.500 euro e la decurtazione di 74 punti-patente. E' successo a Torino.

L'uomo, un italiano di 35 anni, era volante di un pick-up Toyota fermo in una strada a grande percorrenza, via De Sanctis, in posizione pericolosa. Alla vista degli agenti del reparto radiomobile della polizia municipale, che si erano avvicinati per invitarlo a sgomberare la carreggiata, ha imboccato contromano una perpendicolare, poi ha raggiunto un'altra strada a grande percorrenza e nel corso dell'inseguimento, che si è concluso dopo un paio di chilometri in una strada senza uscita in via Servais, ha toccato i 100 km/h. Una volta raggiunto, il 35enne si è rifiutato di sottoporsi all'alcoltest. Le contravvenzioni vanno dalla velocità pericolosa al passaggio con il semaforo rosso.