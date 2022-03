Il Concorso d'Eleganza Amelia Island ad una Duesenberg del 1934

I riconoscimenti più ambiti della 27/ma edizione del Concorso di Eleganza di Amelia Island 2022, che si è svolto il 5 e 6 marzo in Florida, sono stati assegnati ad una Duesenberg Model J Coupé decappottabile del 1934 con il premio Best in Show, Concours d'Elegance e ad una Cadillac DPI-V.R del 2017 che ha vinto il premio Best in Show, Concours de Sport.

Duecentoquindici i veicoli storici selezionatissimi che sono stati schierati sul green del Ritz-Carlton della cittadina americana, ottanta i giudici provenienti da tutto il mondo che hanno avuto il compito di valutare le partecipanti.

"L'obiettivo di quest'anno - ha affermato McKeel Hagerty, CEO di Hagerty, la società organizzatrice - era quello di onorare le numerose tradizioni di The Amelia offrendo esperienze innovative per un nuovo pubblico. Grazie a un team dedicato, credo che il risultato sia stato centrato. Durante la manifestazione abbiamo ricevuto ottimi feedback che ci aiuteranno a rendere l'happening del prossimo anno ancora migliore".

Grande l'affluenza del pubblico, le oltre 22mila presenze hanno ripagato la fiducia degli sponsor verso gli organizzatori.

Oltre al Concorso di eleganza, nei saloni dell'Hotel si sono avvicendate le aste di Rm Sotheby's Bonhams e Gooding & Co.

Purtroppo nessuno ha fatto registrare particolari record di vendita.

Sul green grande successo e imponente partecipazione di pubblico anche per gli eventi a corollario di Cars & Community: RADwood, Concours d'Lemons e Supercar Celebration insieme a un'accurata Cars & Caffeine. Il concorso di eleganza di Amelia Island tornerà il prossimo anno dal 2 al 5 marzo.