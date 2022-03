Dacia, al via partnership con UTMB World Series

Una partnership nel segno delle attività all'aria aperta, quella nata tra Dacia e UTMB World Series. La casa automobilistica e gli organizzatori di UTMB World Series, UTMB Group e The IRONMAN Group, hanno infatti annunciano una partnership destinata a durare diversi anni.

Dacia diventa così il Partner Tecnico Ufficiale e il Partner Automobilistico in esclusiva degli eventi di UTMB World Series in Europa e Africa, tra cui l'UTMB Mont-Blanc.

Le UTMB World Series sono il circuito di trail running che consente a tutti i corridori di vivere l'avventura UTMB tramite eventi internazionali in destinazioni uniche al mondo.

Nell'ambito di questa partnership che andrà dal 2022 al 2024, come primo Partner Tecnico Ufficiale e Partner Automobilistico in esclusiva delle UTMB World Series, Dacia fornirà un sostegno operativo agli eventi europei, soprattutto mettendo a disposizione i suoi veicoli progettati per l'off-road.

"Sono più di 15 anni - ha dichiarato Xavier Martinet, SVP, DACIA e LADA, Marketing, Vendite e Operazioni - che in Dacia puntiamo a rivoluzionare i codici del mercato automotive.

L'enorme successo dell'iconico Duster riflette il posizionamento della marca e la sua ambizione di connettere le persone con la natura. Siamo entusiasti di iniziare questa partnership con le UTMB World Series perché questo ci consente di incrementare la notorietà della marca e di entrare sempre più in stretto contatto con le persone che apprezzano i piaceri semplici delle attività all'aria aperta".