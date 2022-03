'Volante Rosa' apre celebrazioni centenario Automobile Club Roma

Le strade intorno alla Capitale si colorano di rosa in nome della festa per i 100 anni dell'Automobile club di Roma. Domenica 13 marzo le donne alla guida di auto storiche si ritroveranno a Genzano presso il piazzale Sforza Cesarini, chiamate a partecipare al "Volante Rosa" 2022, organizzato dall'Aci Roma con il patrocinio del Comune di Genzano e il prezioso supporto organizzativo del Club SS Lazio Automobilismo.

L'evento, dedicato a team femminili, si svolge sotto l'egida di ACI Storico, nell'ambito del progetto "Ruote nella Storia", finalizzato alla promozione del turismo lungo lo Stivale e alla valorizzazione della grande tradizione motoristica, nella suggestiva cornice dei Castelli Romani, coinvolgendo le partecipanti in un tour esclusivo in una delle aree più ricche di reperti archeologici della provincia di Roma. L'appuntamento costituisce un importante momento di promozione del territorio attraverso la scoperta dei siti di interesse storico di Genzano di Roma e di Albano Laziale - l'antica Alba Longa - e delle specialità enogastronomiche, motivo di orgoglio del territorio.

Partecipano alla manifestazione i club affiliati ad ACI Storico e i loro associati. Il percorso prende avvio da Genzano di Roma per poi snodarsi a Nemi e, lungo la via dei Laghi, al Lago di Castel Gandolfo e poi terminare ad Albano Laziale.

"Il primo evento che apre ufficialmente il centenario dell'Automobile Club Roma non poteva rappresentare meglio il lavoro che stiamo portando avanti ormai da tempo: automobili e signore, una rappresentanza tutta al femminile per testimoniare come la passione dei motori non sia solo appannaggio degli uomini - ha dichiarato Giuseppina Fusco, presidente dell'Automobile Club Roma e vicepresidente di ACI - e per consolidare il nostro impegno nella promozione e nella valorizzazione del patrimonio storico e archeologico italiano.

Con Ruote nella Storia, che si tinge tutta di rosa, l'automobile e la sua lady ci porteranno alla riscoperta del territorio romano attraverso strade affascinanti con viste emozionanti, sfilate tra borghi suggestivi e soste in luoghi di grande interesse culturale spesso poco presenti nelle tradizionali rotte turistiche".

"Siamo onorati di poter ospitare, nell'incantevole cornice di Palazzo Sforza Cesarini, la partenza del raduno che vede protagoniste le donne e le auto d'epoca - ha dichiarato Carlo Zoccolotti, sindaco di Genzano - a ridosso dell'8 marzo, Giornata internazionale della donna, credo sia importante ricordare, attraverso eventi di questo tipo, le conquiste sociali, economiche e politiche ottenute dalle donne negli anni, anche in quegli ambiti solitamente a totale appannaggio del sesso maschile".