I prezzi dei carburanti sono alle stelle anche in Spagna: oggi il diesel tipo A, quello più comune, si vende a oltre 2 euro al litro in almeno 100 benzinai.

Lo si apprende da dati del Ministero della Transizione Ecologica spagnolo, ripresi dall'agenzia di stampa Efe. Costo elevato anche per la benzina senza piombo 95, venduta a oltre due euro al litro in oltre 30 distributori, aggiunge l'Efe.