Nissan: creato un fondo per la crisi umanitaria in Ucraina

Nissan Motor ha istituito un fondo da 2,5 milioni di euro, denominato Nissan Cares, a supporto della popolazione Ucraina colpita dalle conseguenze della guerra. Un milione di euro sarà destinato alla Croce Rossa e ad altre organizzazioni non profit, per sostenere attività di emergenza sanitaria e per altre forniture essenziali. I restanti 1,5 milioni di euro saranno destinati ai dipendenti Nissan e alle loro famiglie nella regione, per coprire i costi di trasferimento, per sostentamento agli sfollati, per spese mediche e assistenza speciale per i bambini. I dipendenti Nissan e i partner che lo desiderano potranno contribuire direttamente al fondo speciale Nissan Cares con donazioni monetarie o donazione di beni come cibo e vestiti.

"La tragedia in Ucraina sta colpendo ampie fasce della popolazione, compresi i membri della nostra stessa famiglia Nissan - ha detto il ceo di Nissan, Makoto Uchida - Abbiamo creato il fondo Nissan Cares per dare loro un aiuto e contribuire agli sforzi internazionali per rispondere a questa immensa crisi umanitaria".

Al momento, Nissan ha sospeso le esportazioni dei propri veicoli in Russia e prevede di interrompere a breve la produzione presso lo stabilimento di San Pietroburgo.