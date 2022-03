Ford Italia, il ruolo delle donne dalla pista all'azienda

Il ruolo delle donne negli eSports e nelle aziende, è il tema protagonista di alcune iniziative promosse da Ford Italia. Dopo l'evento dei giorni scorsi, 'The W Track', organizzato all'Autodromo Nazionale di Monza in occasione della Giornata Internazionale della Donna, la filiale italiana della multinazionale automobilistica dell'Ovale Blu, scenderà presto in campo con nuovi appuntamenti.

"Partendo dalla ricorrenza della Giornata Internazionale della Donna - ha raccontato Fabrizio Faltoni, Presidente e AD di Ford Italia - abbiamo voluto creare un evento che unisse il mondo degli eSport con quello delle donne, contestualizzato nel percorso professionale all'interno di un'azienda in genere e in una multinazionale, nel nostro caso specifico".

Una serie di iniziative, legate anche all'idea dell'azienda di scendere 'in pista' nelle competizioni automobilistiche virtuali con una propria squadra, il team Fordzilla, rappresentato oggi da un' 'ambasciatrice' speciale come Sara Stefanizzi, alias Kurolily, nota e-gamer e creatrice di contenuti digitali. "In occasione dell'evento all'Autodromo di Monza - ha commentato ancora Faltoni - abbiamo modificato 'virtualmente' (all'interno del simulatore Assetto Corsa) il circuito. Uno dei leggendari rettilinei della pista è stato infatti trasformato in un susseguirsi di tornati che formano la parola 'Woman', per un tratto tortuoso e tutt'altro che facile, per rappresentare il difficile percorso che spesso una donna si trova a dover affrontare in ambito lavorativo". Se alcuni passi sono stati fatti, molto resta ancora da fare.

"La nostra azienda è fermamente intenzionata a eliminare questi ostacoli - ha detto il Presidente e AD di Ford Italia - e siamo pronti ad ascoltare, per capire come l'organizzazione si deve evolvere per essere ancora più aperta a carriere e opportunità del mondo femminile all'interno dell'azienda". Per cominciare, gli eventi dedicati alle donne proseguiranno anche nei prossimi mesi. "Abbiamo a breve altri due appuntamenti importanti - ha proseguito Faltoni - ad aprile e giugno, quando torneremo a Monza con i corsi di guida dedicati esclusivamente ad un pubblico femminile. Ci sarà la possibilità di confrontarsi con la guida in pista ma anche quella di gareggiare sul circuito virtuale".

L'argomento è anche oggetto di iniziative interne a Ford Italia. "Per quanto riguarda l'azienda - ha concluso Faltoni - la parola che guida tutto è quella dell'ascolto. All'interno di Ford Italia è stato creato un gruppo al femminile che si riunisce periodicamente per confrontarsi con il management su punti di vista mai scontati. Ascoltando e confrontandoci sono sicuro che nasceranno altri progetti".