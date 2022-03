Audi RS Q e-tron, trionfo all'Abu Dhabi Desert Challenge

L'innovazione tecnologica porta ad Audi un nuovo risultato positivo all'Abu Dhabi Desert Challenge.

Dopo il debutto con quattro vittorie di tappa alla Dakar, Audi RS Q e-tron, alla seconda competizione ufficiale, ha conquistato infatti il primo successo assoluto. Stéphane Peterhansel e Edouard Boulanger, a bordo del prototipo elettrico con range extender, hanno trionfano nel secondo round del FIA World Rally-Raid Championship con un vantaggio di oltre 29 minuti, segnando l'ottava vittoria dal 1996 ad oggi per Stéphane Peterhansel all'Abu Dhabi Desert Challenge e il primo successo assoluto per Audi nei rally raid.



Insieme al navigatore Edouard Boulanger, il 56enne francese ha condotto la gara sin dalla prima tappa. "Congratulazioni a Stéphane ed Edouard, al Team Audi Sport e a Q Motorsport - ha commentato Julius Seebach, Amministratore Delegato di Audi Sport GmbH e Responsabile delle attività sportive internazionali del Brand - che con questo successo hanno scritto una pagina di storia per il motorsport e per l'evoluzione tecnologica dei quattro anelli. Abbiamo sviluppato Audi RS Q e-tron in tempi record. Ora, per la prima volta, un prototipo elettrico con range extender ha vinto un raid nel deserto. Questo mi rende orgoglioso. Una vittoria ancor più straordinaria considerando che ottenuta già alla seconda competizione ufficiale della vettura e contro i due migliori competitor emersi nel corso della Dakar".

Le elevate temperature, sensibilmente superiori ai 40°C all'ombra, hanno reso cedevole la sabbia, provocando un incremento dei consumi d'energia e portando al limite i sistemi di raffreddamento. Tuttavia, il powertrain elettrico con range extender non è incorso in alcun problema tecnico, nemmeno sulle interminabili serie di dune. Alla Dakar, per un confronto, Audi RS Q e-tron non ha mai affrontato più di 60 chilometri continuativi di grandi dune, mentre l'Abu Dhabi Desert Challenge prevedeva questo tipo di terreno per oltre l'80% del percorso di gara, suddiviso in 5 tappe per un totale di oltre 1800 chilometri.