Usa, polemica su fornitura da 6 miliardi di furgoni postali

E' scoppiata la polemica, negli Stati Uniti, sulla maxi commessa da 6 miliardi di dollari che l'United States Postal Service (USPS) ha assegnato esattamente un anno fa alla Oshkosh Defense - e con essa alla Ford che fornirà motori e altre parti meccaniche - per il rinnovamento della flotta di 165mila veicoli utilizzati dai postini per la consegna della corrispondenza e dei pacchi.

L'agenzia governativa USPS per arrivare alla definizione di questo ricco contratto aveva tenuto conto degli obblighi richiesti dal National Environmental Policy Act e aveva valutato i potenziali impatti ambientali del programma Next Generation Vehicle Delivery. Ma ora il programma stabilito con Oshkosh Defense (e che prevede le prime consegne dei mezzi postali dal 2023) viene messo in discussione anche per la elevata percentuale di mezzi ICE con motori termico, il 90%, rispetto a quelli elettrici.

L'USPS ha ribadito che la sua decisione di acquisire i veicoli ICE rappresenta una "scelta responsabile dal punto di vista finanziario e ambientale per modernizzare la flotta di veicoli più grande e più antica del Governo federale". Ma ora si allarga il fronte delle critiche che nascono non tanto dall'impatto dei motori ICE sull'ambiente quanto sui costi di gestione dei mezzi, che sono stati calcolati senza tener conto del boom del prezzo della benzina.

Gli ambientalisti affermano anche che "le emissioni dei veicoli ICE sono inaccettabili" e il fronte degli oppositori all'operazione Oshkosh-Ford vede ora anche la discesa in campo del sindacato UAW per il presunto uso da parte dell'appaltatore di manodopera non inquadrate nell'organizzazione sindacale, tanto che ambientalisti e UAW si dichiarano pronti ad avviare un'azione legale per bloccare il programma.

Come riporta Wards Auto, che ha interpellato l'analista dell'NRDC Patricio Portillo, emerge effettivamente una sottovalutato i costi per i veicoli a benzina. "il Postal Service ha basato il suo studio su un prezzo medio nazionaledi 2,19 dollari per gallone - afferma Portillo - con l'ipotesi di una leggera crescita a 2,50 dollari per gallone entro il 2040.

Ora il prezzo medio della benzina al dettaglio è di circa 3,60 dollari per gallone", un livello che non è compatibile con i valori di consumo dei nuovi furgoni postali a benzina (27,3 l/100 km con aria condizionata accesa) che rappresenta un miglioramento di appena il 5% rispetto ai 28,7 l/100 km della flotta obsoleta con 30 anni di anzianità media.